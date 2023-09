Einzelhandelsprojekt in Marxheim kann realisiert werden

Plus Das Projekt an der Marxheimer Donaustraße wird im Gemeinderat vorangebracht. Ein anderer Plan wurde jedoch dafür aufgehoben.

Für das Einzelhandelsprojekt an der Donaustraße nahe der Staatsstraßen-Brücke hat der Gemeinderat Marxheim in seiner vergangenen Sitzung die Grundlage für den Bauantrag geschaffen. Mit einstimmigem Votum wurde der Bebauungsplan „Einzelhandel Marxheim“ als Satzung beschlossen und parallel der Flächennutzungsplan angepasst. Ein älterer Bebauungsplan wurde dafür aufgehoben.

Erster Bürgermeister Alois Schiegg berichtete, dass bei der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange insgesamt 15 Antworten eingegangen seien, davon zehn mit Anregungen, die einzeln behandelt – in der Fachsprache „abgewogen“ – und teilweise berücksichtigt werden konnten. Seitens der Öffentlichkeit waren keine Stellungnahmen eingegangen.