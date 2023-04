Marxheim investiert kräftig in Kanal und "Haus der Vereine"

Die Gemeinde Marxheim hat ihren Haushalt für 2023 beschlossen. Investiert wird ins Vereinshaus in Schweinspoint und in die Infrastruktur in den Ortsteilen.

Nach dem Rekord-Haushaltsplan des Jahres 2022 mit 12,5 Millionen Euro backt die Gemeinde Marxheim auf den ersten Blick mit 8,7 Millionen Euro heuer wieder kleinere Brötchen. Tatsächlich konnten aber im Vorjahr nicht alle Investitionen wie geplant umgesetzt werden. Statt geplanter drei Millionen Euro hat die Kommune auch nur zwei Millionen Euro Darlehen beansprucht; 2023 soll also weiter investiert werden.

Größter Investitionsbrocken ist die Sanierung von Kanal und Wasserleitung in der Bayernstraße (750.000 Euro). Restliche Erschließungskosten (Kanal, Wasser, Straße, Vermessung) sind für die Baugebiete "Grießfeld" in Marxheim (390.000 Euro, dazu 100.000 Euro für Fernwärme), "Schachenfeld" in Neuhausen (230.000 Euro) und "Am Marksfeld" in Graisbach (38.000 Euro) berücksichtigt. Für Planungen sind vorgesehen: Baugebiet "Lechsend Süd" 3000 Euro, Baugebiet Gansheim "Stockwiesen" 50.000 Euro, altes Schulhaus Graisbach 100.000 Euro, Neubau Kläranlage 100.000 Euro, Neubau Kindertagesstätte 80.000 Euro (einschließlich Verlegung einer 20 KV-Leitung), Ansiedlung eines Verbrauchermarktes 50.000 Euro sowie 45.000 Euro für den Generalentwässerungsplan.

500.000 Euro werden 2023 für das Haus der Vereine in Schweinspoint investiert

Bei den Bauprojekten schätzt man weitere Kosten von 500.000 Euro für das Haus der Vereine Schweinspoint, 100.000 Euro für den Schlammbehälter der Kläranlage Gansheim und 100.000 Euro für den Steg in Gansheim. Die Investitionsumlage für die Mittelschule Rain beträgt 67.500 Euro, für Geräte in verschiedenen Einrichtungen sind 37.500 Euro vorgesehen und für Breitbrand rechnet man mit Gemeindeanteilen von 50.000 Euro. In den "allgemeinen Grunderwerb" will man eine halbe Million Euro stecken.

Knapp 2 Millionen will Marxheim mit dem Verkauf von Bauplätzen einnehmen

Für die Investitionen werden 1,75 Millionen Euro aus dem Verkauf von Bauplätzen erwartet; die Erschließung ist bereits weitgehend bezahlt. Ferner erwartet man knapp eine Million an Fördermitteln für das Haus der Vereine in Schweinspoint, 126.500 Euro staatliche Investitionspauschale und 50.000 Euro an Beiträgen und Hausanschlusskosten für Wasser und Abwasser. Aus der Rücklage wird der Vorjahresüberschuss von 466.200 Euro entnommen.

Abschließend vermerkt die Gemeinde im Haushaltsbericht: "Der Ausblick lässt erkennen, dass aufgrund der bevorstehenden Investitionen eine Verschuldung unumgänglich sein wird." Marxheim wird weitere große Vermögenshaushalte schultern müssen!"

Zwei erfreuliche Komponenten enthält der vom Gemeinderat einstimmig verabschiedete Haushalt: Die Hebesätze für die Grundsteuern (370 Prozent) und Gewerbesteuer (330 Prozent) bleiben unverändert und es gibt keine Kreditaufnahme.

Zahlen und Daten zum Haushalt Marxheim 2022:

Laufende Kosten: 4,85 Millionen Euro umfasst der Verwaltungshaushalt - seit Jahren nahezu unverändert - , dessen höchster Einzelposten die Kreisumlage mit 1,42 Millionen Euro ist. Weiter kennzeichnen steigende Kosten der Kindertagesbetreuung, Personalausgaben sowie Energie- und Unterhaltskosten den laufenden Betrieb. Knapp 600.000 Euro sollen als Überschuss dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Einnahmen: Beteiligung an der Einkommensteuer (1,7 Millionen Euro), die Schlüsselzuweisung (1,1 Millionen Euro), die Gewerbesteuer (317.000 Euro) und die Grundsteuern (220.700 Euro).