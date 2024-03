Motorradfahrer stürzt und verletzt sich bei Marxheim

Ein junger Mann war am Freitag bei Marxheim zu schnell mit seinem Motorrad unterwegs und stürzte. Dabei brach er sich den Fuß.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend bei Marxheim gestürzt. Gegen 17.40 Uhr fuhr der junge Mann die Ortsverbindungsstraße von Neuhausen in Richtung Gansheim. Weil er laut den Beamten zu schnell unterwegs war, verlor er in der Kurve talabwärts die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem Motorrad gegen die Leitplanke. Dadurch stürzte er zu Boden und brach sich dabei den Fuß. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der junge Mann wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, sein Motorrad wurde abgeschleppt. (AZ)