Fußball-Kreisklassist SV Mauren trennt sich von Trainer

Jürgen Ostermeier trainiert nicht mehr den SV Mauren. Einen Nachfolger hat der Kreisklassist schon parat. Er kommt aus derselben Liga.

Fußball-Kreisklassist SV Mauren hat sich in der Winterpause von seinem Trainer Jürgen Ostermeier getrennt. Dies gab Markus Heiß, Vorstand Fußball, in der Generalversammlung des Vereins bekannt. Die Trennung sei im beiderseitigen Einvernehmen erfolgt, erklärte Heiß.

Der neue Trainer hat keine weite Anreise zum SV Mauren

Der präsentierte auch gleich den Nachfolger für die nächste Saison. Es ist Harald Leinfelder, der bis vor Kurzem beim benachbarten Ligakonkurrenten TSV Harburg das Kommando führte. Mauren ist in der Kreisklasse Nord 1 derzeit Siebter in der Tabelle, Harburg ist Fünfter. Bis zum Ende der laufenden Spielrunde übernimmt Markus Heiß in Mauren an der Seitenlinie. Dies ist für ihn nichts Neues. Er war in den vergangenen Jahren bereits Coach beim SVM. Nach dem TSV Harburg und Großsorheim ist Mauren das dritte Team aus dem Stadtgebiet Harburg, das im Januar den Trainer wechselt. (AZ)