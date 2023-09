Außenspiegel zweier Autos touchieren sich

Eine 78-Jährige fährt auf der Staatsstraße in der Nähe des Bahnhofs, als ihr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer entgegenkommt, der zu nah an ihrem Auto vorbei fährt.

Zu einem sogenannten "Spiegelklatscher" ist es am späten Freitagabend in Mertingen gekommen. Eine 78-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße in der Nähe des Bahnhofs. Den Angaben der Frau zufolge kam ihr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer entgegen. Dieser soll nicht ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand gefahren sein, sodass es zu einer Berührung der jeweiligen Außenspiegel kam, berichtet die Polizei.

Unter Telefon 09090/7007-0 nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen. (AZ)