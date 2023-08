Einbrecher bei den Bogenschützen in Mertingen

Ein Unbekannter ist in den Bauwagen der Bogenschützen in Mertingen eingedrungen und hat Bögen und Pfeile gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Einbrecher hat in Mertingen das Gelände der Bogenschützen heimgesucht. Dies bemerkte der Verein am Freitagabend. Die Tatzeit liegt zwischen dem 31. Juli und 4. August. Der Unbekannte drang in den Bauwagen ein, der auf dem Bogenschießplatz in der Bäumenheimer Straße steht. Ersten Erkenntnissen zufolge zwickte der Täter zunächst das Vorhängeschloss an der Zugangstür auf, um ins Innere zu gelangen.

Aus dem Wagen stahl er sieben Holzbögen, davon fünf mit Visiereinrichtung, 60 Karbonpfeile und zwei komplette Ausrüstungssets mit Pfeil und Bogen inklusive Tasche. Die Beute hat einen Wert von etwa. 1800 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Rain. Telefon: 09090/7007-0. (AZ)