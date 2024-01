Frische Stimmen, frohe Gesänge und die Freude auf Weihnachten

Plus Die Münchner Chorbuben und Chormädchen gastierten in Mertingen und hinterließen einen bezaubernden Eindruck beim Publikum. Worin dieser Zauber lag.

Frisch, mit hell-schönem Klang, mal fein, mal in jung-frischer chorischer Schönheit: Die jungen Sängerinnen und Sänger der „Jungen Chöre München“, 1952 als Münchner Chorbuben und 1996 als Münchner Chormädchen gegründet, die langjährige Besucher ihrer Konzerte entzücken, stimmten die vielen Besucher im Mertinger Weihnachtskonzert auf die kommenden Festtage ein. Man merkt den Chormitgliedern zwischen sechs und 18 Jahren an, wie sorgfältig sie ausgebildet werden, und wie viel Freude ihnen Singen bereitet!

Zweimal in der Woche proben sie zusammen, werden dort schulisch und sängerisch gefördert, vor allem von ihrer Dirgentin Johanna Reimann. Nur nicht an diesem Konzerttag - da kam etwas sehr verfrüht dazwischen, und plötzlich musste der über Nacht Großvater gewordene frühere Leiter des Chores, Bernhard Reimann, als Dirigent und Moderator einspringen. Auch für ihn, der die Chorgemeinschaft 44 Jahre lang führte, eine Herausforderung, zu schaffen nur mit viel Herzblut und Improvisationstalent!