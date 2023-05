Mertingen

17:43 Uhr

Frühjahrsrätsel: Leserin aus Mertingen gewinnt 1000 Euro für die Urlaubskasse

Plus Susanne Wittmair aus Mertingen weiß beim Frühjahrsrätsel die richtige Antwort und gewinnt 1000 Euro. Wofür sie das Geld bereits ausgegeben hat.

Eine Pflanze mit vielen gelben, körbchenförmigen Blüten an Stängeln, die in allen Richtungen zeigen. Für Menschen mit grünem Daumen ist schnell klar: Das ist keine Glockenblume und auch kein Veilchen - es handelt sich um Goldruten. Dieses Wissen war für unsere Leserin Susanne Wittmair 1000 Euro wert. Dass sie überhaupt am Frühjahrsrätsel unserer Redaktion teilgenommen hat, war eine spontane Entscheidung. "Ich habe heute früh noch überlegt - mache ich mit oder nicht", sagt die 55-Jährige mit einem Lachen. Wenige Stunden später stand fest: Die Entscheidung war richtig. Das Geld haben die Beamtin und ihr Mann am Wochenende quasi schon ausgegeben.

Ihr Handy hatte Wittmair am Dienstagnachmittag auf der Arbeit stumm geschaltet. Und damit fast den Gewinn-Anruf aus Augsburg verpasst. "Ich hätte es bald nicht mitgekriegt." Ihr Glück: die mit dem Mobiltelefon verbundene Uhr. Die machte die Mertingerin auf den Anruf aufmerksam. "Dann bin ich schnell nach Hause geeilt." Rechtzeitig, um die 1000 Euro entgegenzunehmen.

