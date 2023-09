Mertingen

12:10 Uhr

Industrielle Luftwärmepumpe soll in Mertingen im Oktober starten

Die Pufferspeicher für die industrielle Wärmepumpe, die in diesen Wochen in Mertingen entsteht, stehen schon. 2,6 Millionen Euro kostet die Anlage.

Plus Die Anlage ist ein Millionenprojekt und soll die Haushalte mit Wärme versorgen. Sie braucht aber auch Strom. Wo der in Zukunft herkommen könnte.

Was in Mertingen geplant ist, wird in wenigen Wochen zumindest bayernweit für Furore sorgen: An den „Pulsäckern“ soll eine industrielle Luftwärmepumpe entstehen. 2,6 Millionen Euro nimmt die ProTherm Mertingen in die Hand, um die Anlage zum Laufen zu bringen. Schon im Oktober soll die Luftwärmepumpe ans Netz gehen.

„Wir haben vermehrt Bedarf an Wärme“, erklärt Mertingens Bürgermeister Veit Meggle das Vorhaben. Er verweist auf das Mertinger Nahwärmenetz, das seit Jahren ständig ausgebaut werde. Die Kommune hat einen Mehrheitsanteil an der ProTherm, die in vielerlei Hinsicht in Mertingen Energie generiert. Bislang wird durch Biogasanlagen sowie eine Hackschnitzelheizung die Wärme für das Netz erzeugt. „Wir kommen damit aber an unsere Grenzen“, verdeutlicht ProTherm-Geschäftsführer Jörg Baumgärtner. Die industrielle Wärmepumpe, die mit einem Pufferspeicher gekoppelt ist, könne den Bedarf decken.

