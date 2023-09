Mertinger Schützen müssen modernisieren und brauchen Geld

Plus Die Luftdruckanlage soll modernisiert werden, das kostet einen mittleren fünfstelligen Betrag. Vier Gemeinderäte sind gegen einen Zuschuss zum Bundesligabetrieb.

Die Mertinger „Gemütlichkeits“-Schützen benötigen Geld. Ihre prekäre finanzielle Situation geht aus einem Schreiben des Vorsitzenden Volker Mayer gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Karin Heinloth hervor, das dem Gemeinderat in Mertingen vorlag. Die Verfasser thematisieren die gestiegenen Energiekosten ebenso wie die Notwendigkeit zur Modernisierung der Luftdruckanlage, die mittlerweile in die Jahre gekommen sei.

Telefonanlage und Internetanschlüsse bedürften ebenfalls einer Erneuerung. Mayer wirft auch einen Blick in die Zukunft: Der 25-Meter-Stand müsse umgebaut werden, um auch künftig eine Abnahme durch das Landratsamt zu gewährleisten. Dafür müsse ein sechsstelliger Betrag aufgewendet werden. Mit den Mitgliedsbeiträgen und Sponsoreneinnahmen könne man den laufenden Betrieb und die Tilgung der noch laufenden Darlehensverträge aufrechterhalten, aber kaum Investitionen tätigen.