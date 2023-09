Mertingen

Mögliche Windkraftanlage im Mertinger Forst sorgt für hitzige Debatte

Plus In Druisheim hat sich starker Widerstand gegen eine mögliche Wandkraftanlage geregt. Ein Vorschlag des Bürgermeisters Veit Meggle löst eine heftige Diskussion aus.

Von Helmut Bissinger

In Mertingen gibt es nur einen möglichen Standort für eine Windkraftanlage: im Wald westlich des Ortsteils Druisheim. Das war bereits bekannt, wurde nun aber durch den regionalen Planungsverband in Augsburg bestätigt. Der prüft derzeit die Ansiedlung von Windkraftanlagen im Regierungsbezirk und bittet in einer Anhörung dazu, die Kommunen um ihre Meinung. Das hat nun im Mertinger Gemeinderat zu einer hitzigen Debatte geführt.

Wie sehr den Menschen in Druisheim das Thema unter den Nägeln brennt, zeigte sich zu Beginn der Sitzung: Mehr als 70 Frauen und Männer drängten sich im Saal der Alten Brauerei in Mertingen, in dem der Gemeinderat regelmäßig tagt. Bürgermeister Veit Meggle führte aus, dass sich das Gremium bereits mehrmals mit dem Thema beschäftigt und generell dafür ausgesprochen habe, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. „Wir sind aber längst nicht so weit, Entscheidungen zu treffen“, stellte Meggle klar. Mehrmals betonte er in der Debatte, dass der Prozess der Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen sei.

