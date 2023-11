Mertingen

Mozart, Janáček und Schubert zum Weinen schön gespielt

Plus In Mertingen zeigen Eric Schneider und Jana Kuss ein beeindruckendes Kammerkonzert. Die Besucherinnen und Besucher sind begeistert.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ein köstlich stimmiges Programm mit Sonaten von Wolfgang Amadeus Mozart, Leoš Janáček und Franz Schubert, Meisterwerke aus Klassik und Moderne, bot das letzte Kammerkonzert des Kulturkreises Mertingen. „Ich schreibe itzt eine teutsche opera für mich“: Die Sonate für Klavier und Violine in Es-Dur, KV 481, gehört zu Mozarts letzten großen Violinsonaten. Die Musikgeschichte vermutet, dass er sie für sich geschrieben habe. Der Berliner Pianist Eric Schneider und die Primaria des Kuss-Quartetts, Jana Kuss, spielten sie zum Weinen schön.

Knapp und zugleich romantisch strahlend ging es los, vom ersten Satz an, dem Allegro molto, mit den vielen tänzerischen, luftig-leichten Einfällen. Das Adagio folgte in Rondoform und mit innig-sanften, liedhaften Romanzen der Geige bis hin zu einem bezaubernden Allegretto. Melodien wurden in Oktavparallelen von Klavier und Violine durchdekliniert, Variationen umspielten sich fröhlich, bis sie im Wohlklang endeten.

