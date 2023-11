Mertingen

Vom Anwalt zum KZ-Insassen: Hans Litten nahm Hitler in den Zeugenstand

Plus Hans Litten machte sich als Anwalt in den Dreißigerjahren Adolf Hitler zum Feind. Seine Nichte hielt nun in Mertingen eine Lesung aus dem Buch, das Littens Mutter über ihn geschrieben hat.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Name: Hans Litten. Geboren am 19. Juni 1903 in Halle (Saale), gestorben am 5. Februar 1938 als politischer Häftling im KZ Dachau. Geboren in eine gutbürgerliche Familie. Der Vater Ordinarius, Berater der preußischen Reichsregierung, die Mutter Irmgard aus einer schwäbischen Pastoren- und Professorenfamilie stammend. Als erstgeborener Sohn schloss Litten sein Jurastudium glänzend ab – rebellisch lehnte er eine Stellung im Reichsjustizministerium und damit eine glänzende Karriere ab. Eine Einstellung, die sich durch sein ganzes Leben zog. Patricia Litten, seine Nichte, liest in Mertingen aus dem Buch "Eine Mutter kämpft gegen Hitler", verfasst von Hans Littens Mutter Irmgard, – und nimmt jeden mit.

Hans Litten tat sich nach der abgelehnten Stellung mit dem der KPD nahestehenden Rechtsanwalt Ludwig Barbasch in einer Kanzlei zusammen, die ihre Mandate häufig über die Rote Hilfe erhielt. In dem durch Streiks, Arbeitslosigkeit, Not, Elend und Arbeitskämpfe gezeichneten Berlin der Weimarer Republik, in dem bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten, machte sich Litten schnell einen herausragendene Namen als Strafverteidiger, besonders für die Opfer nationalsozialistisch angezettelter Schlägereien oder Morde. Politisch unabhängig, ein freier Geist, sah sich eher als Anarchist - und handelte doch im Sinne der Bergpredigt.

