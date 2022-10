Monheimer Mordprozess: Dashcam zeichnet auch einen Drogendeal auf

Im Monheimer Mordprozess gegen zwei junge Männer geht es heute nicht nur um die Todesfahrt. Die Kamera im Auto hat noch weitere haarsträubende Dinge aufgezeichnet.

Ebenso bemerkenswerte wie haarsträubende Details sind am vierten Tag des Monheimer Mordprozesses vor dem Landgericht Augsburg öffentlich bekannt geworden. So lieferte die Videokamera (Dashcam), die im Auto des Todesfahrers installiert war, nicht nur gestochen scharfe Aufnahmen von der rasanten Fahrt im April 2021 auf der Staatsstraße zwischen Warching und Monheim. Direkt, bevor der 28-Jährige auf über 200 Stundenkilometer beschleunigte, zeichnete die Kamera, an der auch das Mikrofon eingeschaltet war, ein Drogengeschäft auf, das der Fahrer und sein Begleiter, 29, telefonisch mit einem Dritten besprachen.

Diese Fakten schilderte vor Gericht Michael Lechner, Chef der Kripo Dillingen. Diese übernahm nach dem Unfall, bei dem eine 54-Jährige aus dem Raum Marxheim starb, und dem ersten Auswerten der Videoaufzeichnungen den Fall, der in eine Mordanklage mündete.

Mordprozess gegen Monheimer: Komplize bei Drogengeschäft aus Niedersachsen

Lechner berichtete nun, dass auf der Kamera auch eine Sequenz unmittelbar vor der Beschleunigungsfahrt gespeichert gewesen sei – und die Ermittler auf den Rauschgifthandel des Duos aufmerksam werden habe lassen. In dem Telefonat, das die beiden Monheimer mit einem Mann im Raum Hannover führten, sei "eindeutig besprochen worden, was am Wochenende organisiert werden kann". Sprich: wann der Komplize Drogen liefern könne.

Aus Chatverläufen, welche die Polizei von Handys auswertete, sei ersichtlich geworden, dass der Mann in Niedersachsen, ein ehemaliger Monheimer, dem Duo in Nordschwaben regelmäßig Stoff lieferte. Die Drogengeschäfte seien für die Angeklagten offenbar recht einträglich gewesen. Selbst nach dem Unfall seien noch Anfragen von Abnehmern eingegangen.

Der Prozess wird fortgesetzt.

