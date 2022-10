Monheim/Augsburg

vor 32 Min.

Monheimer Mordprozess: Erst Drogengeschäfte, dann Vollgas

In diesem Auto hatten die beiden Monheimer am 6. April eine Videokamera installiert. Die lieferte der Polizei einiges an Beweismaterial zu dem Unfall und zu Drogengeschäften.

Plus Der Prozess gegen zwei Monheimer vor dem Landgericht Augsburg bringt bemerkenswerte Erkenntnisse. Die Videokamera im Auto lief schon lange vor dem Unfall.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Ebenso bemerkenswerte wie haarsträubende Details sind am vierten Tag des Monheimer Mordprozesses vor dem Landgericht Augsburg zur Sprache gekommen. Dadurch ist klar: Die Videokamera (Dashcam), die im Auto des Todesfahrers installiert war, lieferte nicht nur bislang einmaliges Beweismaterial für die Ursache für den tödlichen Unfall im April 2021 auf der Staatsstraße zwischen Warching und Monheim. Das Gerät, an dem auch das Mikrofon eingeschaltet war, lieferte der Kripo auch eine Reihe von Hinweisen auf den Drogenhandel, den der Fahrer und sein Begleiter, 29, betrieben. Sie kamen vor der Karambolage, bei der eine 54-Jährige aus dem Raum Marxheim starb, gerade von einem Rauschgiftgeschäft. Zudem bestellten sie per Mobiltelefon aus dem Wagen bei einem Dritten neuen Stoff.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen