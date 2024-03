Monheim

12:11 Uhr

Bürgerinitiative sucht im Deponie-Streit in Monheim Gespräch mit der Stadt

Riesengroß war das Interesse an einer Info-Veranstaltung zur geplanten Erdaushub-Deponie in Monheim.

Plus Nach der großen Info-Veranstaltung in Monheim zur geplanten Deponie äußert sich die Bürgerinitiative zur aktuellen Situation. Viele Unterschriften gesammelt.

Von Wolfgang Widemann

Die Bürgerinitiative (BI) "zum Erhalt des Monheimer Waldes" will auch nach der großen Info-Veranstaltung der Stadt zur geplanten Erdaushub-Deponie weiter aktiv bleiben und für ihre Ziele kämpfen. Dies stellen die Verantwortlichen auf Anfrage unserer Redaktion klar. Man stehe "erst am Anfang", heißt es in der Stellungnahme.

Bekanntlich hat sich die BI formiert, nachdem Pläne für eine Erweiterung der Ablagerungsstätte südwestlich der Kernstadt ein Thema in der Bürgerversammlung gewesen waren. Zunächst wurde bekanntgegeben, dies solle auf einer Fläche von zehn Hektar geschehen. Inzwischen hat sich wegen Bodendenkmälern, die nicht angerührt werden dürfen. das Areal auf 7,5 Hektar reduziert. Dabei handelt es sich um eine Waldfläche. Auf dieser müssten die Bäume gefällt werden. Die Kommune hat vor, dies in mindestens zwei Bauabschnitten umzusetzen. Die Planung stehe noch am Anfang.

