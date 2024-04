Frau bemerkt Unfall erst zu Hause

Eine Frau stellt ihren Wagen beim Einkauf auf einem Parkplatz in Monheim ab. Als sie wieder daheim ist, fällt ihr ein erheblicher Schaden auf.

Das war ein teurer Ausflug: Eine 43-Jährige war am Samstag um 9 Uhr zum Einkaufen unterwegs und stellte ihren schwarzen Mercedes A-Klasse auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäfts in der Wemdinger Straße in Monheim ab. Nach dem Einkauf fuhr die Frau nach Hause und entdeckte erst dort einen Sachschaden im Heckbereich auf der Beifahrerseite ihres Fahrzeuges. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf circa 5000 Euro. Da sich keine verursachende Person meldete, leiteten die Beamten der PI Donauwörth ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Unfallflucht ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion zu wenden. (AZ)