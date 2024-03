Ladendieb wird mit Messer erwischt

Ein Supermarkt-Diebstahl mit unerwarteter Wendung hat sich in Monheim ereignet.

Am Montagnachmittag in Monheim wurde ein 69-jähriger Mann bei dem Versuch, Waren im Wert von rund 20 Euro aus einem Supermarkt in der Donauwörther Straße zu entwenden, vom Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt. Die hinzugerufene Polizeistreife machte eine weitere brisante Entdeckung: Bei dem Tatverdächtigen fand sich laut Bericht ein griffbereites Taschenmesser. Aufgrund dessen sieht sich der 69-Jährige nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen konfrontiert. (AZ)