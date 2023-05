Liederkranz Monheim: 150 Jahre und kein bisschen heiser

Liederkranz Monheim und Gäste gefallen beim Jubiläumskonzert mit ihrer "Musikalischen Zeitreise". Lieder von "Veronika, der Lenz ist da" bis zu modernen Songs.

Anlässlich seines 150-jährigen Bestehens veranstaltete der Liederkranz Monheim ein Jubiläumskonzert unter dem Motto "Musikalische Zeitreise". In der Schulaula präsentierte der Chor dem zahlreich erschienenen Publikum ein vielseitiges Programm mit ausgezeichneten Mitwirkenden. Der gemischte Chor hieß die Gäste sängerisch willkommen mit "Hi! Ciao", bevor Vorsitzender Dieter Hitzler das Wort ergriff. Er begrüßte Gäste und Ehrengäste, stellte die Mitwirkenden vor, ließ die Vereinsgeschichte Revue passieren, berichtete über die aktuelle Vereinssituation und animierte die Zuhörer, doch auch im Chor zu singen.

Anschließend gab er das Wort weiter an Günther Pfeffer, Schirmherr und Bürgermeister der Stadt Monheim. Dieser betonte, wie das kulturelle und gesellschaftliche Leben durch die Chorgemeinschaft aktiv mitgestaltet und das Miteinander in der Gemeinde sowie im Verein gelebt wird.

Lieder aus den 20er-Jahren bis zu den 80ern: eine musikalische Zeitreise

Dann begann die musikalische Zeitreise mit der Darbietung des gemischten Chors des Liederkranzes mit einem Schlager aus den 20er-Jahren "Veronika, der Lenz ist da", gefolgt vom Hit "Barbra Ann" der Beach Boy aus den 60ern. In Rot-Schwarz gekleidet strahlte der Frauenchor Donna Canta unter Leitung von Beate Klein und sang amüsant von den "Feinen Damen". Virtuos und ausdrucksstark an Cello und Geige beeindruckte das Duo Bogenspiel mit "If iI could turn back time" von Cher ebenso wie mit der mittelalterlichen Weise "Federkleid". Der Jugendchor "Break the Silence" entführte mit "Be my Baby" in den Tanzfilm Dirty Dancing und führte in die 80er-Jahre mit der Ballade "Time after Time" von Cindy Lauper.

Nun stürmte der Kinderchor auf die Bühne und zauberte den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht. Er hieß den Frühling willkommen mit "Immer wieder kommt ein neuer Frühling" und "Ich liebe den Frühling". Chorleiterin Barbara Mayer-Roßkopf präsentierte mit den Kindern die Lieder und die einstudierten Choreografien brillant. Nach diesem ersten Konzertteil erfolgte eine Pause, die vom Elternbeirat der Schule kulinarisch ausgerichtet wurde.

In die Magie des orientalischen Tanzens führte die Bauchtanzgruppe der Vhs Monheim und fesselte die Zuschauer mit einem Stocktanz und der Jonglage eines Kerzentabletts während des Tanzes. Daraufhin begeisterte das Duo Bogenspiel mit seinen Streichinstrumenten mit "Viva la Vida" und einem Medley, das Zeitepochen widerspiegelte. Das Publikum würdigte den Auftritt des Duos mit lang anhaltendem Beifall. Unter Leitung von Iris Zausinger präsentierte der Jugendchor wundervoll das Pop-Rock-Lied "Nur ein Wort" und den Hit von Harry Styles "As it Was".

Humorvoller Song: "In jeder Frau steckt ein Stück Hefe"

Humorvoll inszenierte Donna Canta das Lied "In jeder Frau steckt ein Stück Hefe" und den Titel "Wunder gescheh'n" von Nena. Zum Konzertschluss erklang der gemischte Chor unter der Regie von Iris Zausinger und sang schwungvoll den bekannten Schlager "Aber bitte mit Sahne" und führte in das Flair der 50er-Jahre mit "Musik liegt in der Luft". Mit diesem gelungenen musikalischen Nachmittag setzten der Liederkranz und alle Mitwirkenden einen eindrucksvollen Schlusspunkt hinter die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen. Die Vizepräsidentin des Chorverbands Bayerisch-Schwaben, Gabriele Maier, hielt eine Laudatio und übergab eine Urkunde zum Jubiläum.

In seinen Schlussworten bedankte sich der Vorsitzende Dieter Hitzler bei allen Mitwirkenden auf der Bühne und den helfenden Händen hinter der Bühne, die dieses wunderbare Konzert ermöglichten, und überreichte jedem ein kleines Dankeschön. Mit dem Schlusslied "Wieder gehen schöne Stunden vorbei" verabschiedete der gemischte Chor des Liederkranzes seine Gäste. (AZ)