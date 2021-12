Monheim

Wegen Straßensanierungen: Monheim nimmt an Förderverfahren teil

Im Monheimer Stadtgebiet stehen Straßensanierungen an.

Plus Vier Straßen im Monheimer Ortsteil Flotzheim sollen saniert werden. Dabei will die Stadt Fördermöglichkeiten nutzen. Die im Raum stehende Summe ist enorm.

Von Thomas Unflath

Bereits in der vorherigen Sitzung hatten sich die Mitglieder des Monheimer Stadtrats mit anstehenden Straßensanierungen in den kommenden Jahren befasst. Darunter waren auch vier Straßen im Ortsteil Flotzheim, die nun noch einmal auf der Tagesordnung standen. Dabei ging es um die Teilnahme am europäischen Auswahl-Förderverfahren Eler. Wenn man dort einen Antrag stellt, habe man anschließend zwei Jahre Zeit für die Umsetzung, informierte Stadtbaumeister Richard Meyer. Zuvor müssten jedoch bereits die Gewerke Kanal und Wasser erledigt sein. Diese sollten deshalb 2022 frühzeitig ausgeschrieben werden.

