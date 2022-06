Bei Starkregen von der Fahrbahn abgekommen

Weil er in der Kurve zu schnell unterwegs ist, baut ein junger Mann zwischen Mündling und Sulzdorf einen Unfall.

Ein 18-jähriger Donauwörther war am Montag gegen 23.30 Uhr mit seinem Toyota auf der Kreisstraße zwischen Mündling und Sulzdorf unterwegs. Zu dieser Zeit regnete es stark. In der Linkskurve kurz vor der Brücke über den Riesgraben kam er, wie die Polizei Donauwörth berichtet, aufgrund "nicht angepasster Geschwindigkeit", nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über die Leitplanke, die an der Brücke angebracht ist.

Anschließend fuhr der Mann über die Fahrbahn und blieb letztendlich im linken Graben stecken. Der dadurch verursachte Gesamtschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (AZ)

Lesen Sie dazu auch