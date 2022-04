Straße zwischen Münster und Gut Sulz mehrere Wochen gesperrt

Eine größere Straßenbaustelle zwischen Münster und Rain beginnt am 27. April. Was Anwohner und Verkehrsteilnehmer dazu wissen müssen.

Zwischen dem Friedhof in Münster bis zur Einmündung in die Staatsstraße 2047 bei Gut Sulz wird die Fahrbahn auf mehr als zwei Kilometern Länge erneuert. Hierbei werden die oberen Schichten des in die Jahre gekommenen Asphalts ersetzt. Es entsteht somit eine Fläche von rund 15.000 Quadratmetern erneuerter Fahrbahn. Für die Bauarbeiten ist es laut Staatlichem Bauamt Augsburg notwendig, den Bereich zwischen der Straße Am Holderstock in Münster bis Sulz für den Durchgangsverkehr komplett zu sperren. Die Einmündung Am Holderstock - Staatsstraße 2381 bleibt während der Bauzeit befahrbar.

Die Sperrung wird von Mittwoch, 27. April, bis voraussichtlich Mitte Mai andauern. Der Umleitungsverkehr wird in beide Fahrtrichtungen über die Strecke Thierhaupten über Baar, Holzheim bis Gut Sulz geleitet. Der ungewöhnliche Beginn der Bauarbeiten zur Wochenmitte ermögliche der ausführenden Firma eine bessere Auslastung, heißt es vom Bauamt. Maßgeblich seien hier vor allem die Kapazitäten für die Verkehrssicherungsarbeiten betroffen, was für diese Leistung wiederum eine Kostenreduzierung bedeutet.

Ziel der Bauarbeiten ist es, sowohl die Sicherheit als auch die Fahrqualität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für die Unterhaltung der Straße in den kommenden Jahren zu senken. Lage und Breite der Staatsstraße 2381 werden nicht verändert, somit entsteht durch diese Baumaßnahme keine zusätzliche Versiegelung und kein weiterer Flächenverbrauch. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sowie alle Verkehrsteilnehmende um Verständnis für die auftretenden Beeinträchtigungen. (AZ)