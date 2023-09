Niederschönenfeld

Der Anbau an die Kita in Feldheim wird rechtzeitig fertig

Plus Die Feldheimer Kindertagesstätte hat jetzt eine eigene Mensa. Gefeiert wird die Erweiterung allerdings erst später. Im Rat ist das Abwasser ebenfalls Thema.

Zum Start in das neue Kindergartenjahr ist eine Gruppe innerhalb des Hauses an der Feldheimer Hauptstraße umgezogen. Bürgermeister Stefan Roßkopf berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass der Anbau rechtzeitig fertig geworden sei und die für den Brandschutz notwendigen Treppen errichtet seien. Die Kindertagesstätte hat damit ab sofort eine eigenständige Mensa. Jetzt steht noch der Abschluss der Außenarbeiten mit Pflaster- und Zaunarbeiten sowie das Ansäen im Umfeld des Anbaues an.

Die neuerliche Investition war notwendig, darüber herrschte im Gemeinderat stets Einigkeit. Beide Kindergartengruppen sind voll belegt und das Mittagessen wird von immer mehr Kindern in Anspruch genommen.

