Kita-Gebühren in Niederschönenfeld erhöht: Was Eltern jetzt zahlen müssen

Plus Vor der Sommerpause ist besonders die Kindertagesstätte Thema im Gemeinderat Niederschönenfeld. Für die Eltern gibt es Veränderungen.

Die Kindertagesstätte war der umfangreichste Tagesordnungspunkt der letzten Gemeinderatssitzung in Niederschönenfeld vor der Sommerpause. Zum einen wurde an der Gebührenschraube gedreht, zum anderen die letzten Festlegungen zum Erweiterungsbau getroffen. Für die Eltern bleiben die Eigenbeteiligungen jedoch überschaubar.

In den vergangenen vier Jahren zahlte man beim Kindergartenbesuch bis zu fünf Stunden täglich nichts, denn 100 Euro je Monat erstattet der Freistaat Bayern an den Träger. Ab September kosten mehr als vier bis fünf Stunden die Eltern zehn Euro. Für über sieben bis acht Stunden täglich wurde der Satz von 130 auf 140 Euro erhöht – macht nach Abzug des Staatsanteils für die Eltern 40 Euro monatlich.