Wird eine Kindergartengruppe in Niederschönenfeld ausgelagert?

Plus Für die Kinderkrippe in Feldheim gibt es für den Herbst mehr Anmeldungen als Plätze. Das stellt die Gemeinde Niederschönenfeld vor eine Herausforderung.

Eigentlich stand „nur“ die Vergabe von Ingenieurleistungen für An- und Umbau der Kindertagesstätte in Feldheim auf der Tagesordnung des Gemeinderats Niederschönenfeld. Dass aufgrund der Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätze gebaut wird, steht seit Längerem fest. Auf der Basis der Planung des Donauwörther Architekturbüros Zimmermann und Keller liegt der Zuschussbescheid vor. Dem jeweils günstigsten Anbieter übertrug der Gemeinderat die Fachplanungen für Statik, für Heizung-Lüftung-Sanitär und für das Elektro-Gewerk.