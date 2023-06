Niederschönenfeld

vor 32 Min.

Gemeinde Niederschönenfeld verleiht Bürgermedaillen an drei verdiente Männer

Plus Die Gemeinde Niederschönenfeld würdigt drei Persönlichkeiten mit der Bürgermedaille: Cölestin Neubauer, Paul Großmann und Peter Mahl. Was sie auszeichnet.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Weit über 100 Bürger haben in Niederschönenfeld am Sonntag drei verdienten Persönlichkeiten die Ehre erwiesen. Denen verlieh die Gemeinde die Bürgermedaille. Bürgermeister Stefan Roßkopf sagte dabei: „Die ganze Gemeinde ist eingeladen, dabei zu sein, um die Ehrenden zu würdigen und die Verbundenheit mit unserer Gemeinde zum Ausdruck zu bringen.“ Erstmals gab es zu diesem Anlass im Bürgerhaus einen „Gemeinde-Frühschoppen“.

Bürgermeister Roßkopf betonte, die drei Männer stünden stellvertretend für viele, die sich in verschiedensten Bereichen selbstlos für die Mitbürger einbringen. Cölestin Neubauer und Pfarrer Paul Großmann hat der Gemeinderat einstimmig die Bürgermedaille in Silber zugesprochen, ebenso einmütig verlieh das Gremium „Gold“ an Altbürgermeister Peter Mahl. Die Geehrten hätten ihre Aufgabe nie als Last, sondern als selbstverständliche Aufgabe und Berufung gesehen, so Roßkopf. Er schloss die Partnerinnen Kathi Neubauer und Maria Mahl, die Familienangehörigen und alle, die den Geehrten den Rücken freigehalten haben, in den Dank ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen