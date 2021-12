Gemeinderat legt sein Amt nieder

Eine personelle Veränderung steht auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Montag, 8. Dezember, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Niederschönenfeld. Gemeinderat Magnus Kastenhofer legt sein Amt nieder. „Nach über 25 Jahren im Gemeinderat habe ich mich entschlossen, aus persönlichen Gründen aus dem Gremium auszuscheiden. Ich wünsche meinen Kolleginnen und Kollegen sowie der mutmaßlichen Nachfolgerin weiterhin eine gedeihliche Zusammenarbeit“, so Kastenhofer. Der Rücktritt kam für das Ratsgremium überraschend, aber „ein demokratischer Wechsel ist nichts Außergewöhnliches“, so Kastenhofer weiter, der seit Mai 1996 Gemeinderat und viele Jahre schon Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses ist. Erste Listennachfolgerin des Unabhängigen Bürgerblocks Feldheim ist die Industriekauffrau Christine Ringer. Der Gemeinderat hat nun die Amtsniederlegung und das Nachrücken förmlich festzustellen. Einbezugssatzung Gartenstraße, Austausch Wasserzähler und Sachstandsbericht Sanierung Gartenstraße / Rainer Straße sind die weiteren Themen der Sitzung. (arh)