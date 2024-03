Kita ist sehr gefragt: Bald braucht es wohl eine fünfte Gruppe

Plus Niederschönenfeld rechnet mit mehr als 74 Neuanmeldungen im kommenden Kindergartenjahr. Die Feier für die neue Mensa wird es wohl im Frühjahr geben.

Bedarfsorientiert hat die Gemeinde Niederschönenfeld in seine Kindertagesstätte investiert. Die Nachfrage sei im Vorjahr sprunghaft gestiegen, besondere rasant steige der Bedarf an Krippenplätzen. Dies berichtete erster Bürgermeister Stefan Roßkopf bei der gut besuchten Bürgerversammlung. Das war jedoch nicht das einzige Thema.

„Personal zu bekommen, gestaltet sich schwierig“, so das Gemeindeoberhaupt weiter. Der Gemeinde sei es aber gelungen, die Stellen zu besetzen und alle örtlichen Anfragen zu berücksichtigen. Allerdings sei die Kindertagesstätte mit ihren 74 Plätzen jetzt komplett ausgebucht. Möglich war die Aufnahme aller Kinder durch Schaffung von zwölf neuen Krippenplätzen im unmittelbar benachbarten ehemaligen Schulhaus. Der Gemeinderat habe hier wirtschaftlich gehandelt: Statt 160.000 Euro für eine zweijährige Containerlösung (ohne Inventar) habe man „nur" 113.707 Euro für den ansprechenden Umbau ausgegeben.