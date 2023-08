Mähreste in der Friedberger Ach: Täter riskiert empfindliche Konsequenzen

Eingebrachtes Treibgut im Bach kann zu hohen Schäden an einer Mühlenanlage führen. Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass es sich um eine Straftat handelt.

Ein Anwohner an der Friedberger Ach stellte in der jüngsten Vergangenheit wiederholt Grasschnitt fest, der im Bach angeschwemmt wurden. Dadurch besteht die Gefahr, dass das Treibgut an einer Mühlenrad-Anlage in der Ach hängen bleibt und sie beschädigt. Das war bisher glücklicherweise nicht der Fall, wie die Polizei mitteilt.

Das zuständige Wasserwirtschaftsamt wurde bereits über die Vorfälle informiert. Die Behörden weisen darauf hin, dass es bei unsachgemäßen Entsorgungen von Grünabschnitten in Gewässern zu Gewässerverunreinigungen und Beschädigungen kommen kann, die neben hohen Kosten auch strafrechtliche Konsequenzen haben können. (AZ)