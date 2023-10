Niederschönenfeld

13:48 Uhr

Niederschönenfelds Altbürgermeister Johann Höringer ist gestorben

Plus Der frühere Niederschönenfelder Bürgermeister Johann Höringer ist gestorben. Sein Dienst für die Gemeinde wurde zu seinen Lebzeiten vielfach gewürdigt.

Von Adalbert Riehl

Im 91. Lebensjahr ist Johann Höringer am vergangenen Freitag gestorben. Er stand wie kein anderer für das Zusammenwachsen der ehemaligen Gemeinden Feldheim und Niederschönenfeld nach der Gebietsreform. Ausgleichend, engagiert, kompetent, zielstrebig und zuweilen auch hartnäckig setzte er sich 36 Jahre für seine Bürger ein. Vernunft, das Machbare und die stets offene Tür für die Bürger standen im Mittelpunkt seines Handelns. Drei hohe Auszeichnungen würdigten sein ehrenamtliches kommunales Lebenswerk: das Bundesverdienstkreuz am Bande (1997), die Bürgermedaille in Gold (2003) und die Ehrenbürgerschaft seiner Gemeinde.

1960 in den Gemeinderat und als Zweiter Bürgermeister gewählt, übertrugen ihm die Bürger 1966 das Amt des ersten Bürgermeisters in seinem Heimatort Niederschönenfeld. 1978 erfolgte zum Abschluss der Gemeindereform der Zusammenschluss mit Feldheim; Höringer wurde von den Bürgern der vergrößerten Kommune dreimal zum Oberhaupt gewählt und leitete sie 18 Jahre lang. Bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde im Jahr 2013 betonte Bürgermeister Peter Mahl, dass „deine Leistungen und Verdienste von der Gemeinschaft auch mit einem Zeitabstand von nahezu 17 Jahre anerkannt geblieben sind“.

