Staffelübergabe an der JVA Niederschönenfeld

Amtswechsel in Niederschönenfeld: Roland Retzbach geht, Marc Döschl kommt – der stammt aus der Region und hat viel Erfahrung gesammelt in den vergangenen Jahren.

Seit Längerem ist der Wechsel an der Spitze der JVA Niederschönenfeld bekannt, der "Neue" ist eingearbeitet. Doch jetzt wurde die Staffelübergabe offiziell bestätigt. Der Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz, Ministerialdirektor Frank Arloth, vollzog jüngst in Niederschönenfeld feierlich den Amtswechsel an der Spitze der Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld. Im Rahmen des Festakts verabschiedete er den bisherigen Anstaltsleiter Regierungsdirektor Roland Retzbach und führte zugleich Regierungsdirektor Marc Döschl in sein neues Amt ein.

"Fachliche Versiertheit und hohe Loyalität" für den bisherigen Leiter der JVA Niederschönenfeld

Arloth würdigte in seiner Laudatio den bisherigen Anstaltsleiter Roland Retzbach: "Mit Ihrer fachlichen Versiertheit und Ihrer hohen Loyalität haben Sie in all Ihren beruflichen Stationen bei Mitarbeitern, im Kollegenkreis und auch bei Ihren Vorgesetzten innerhalb kürzester Zeit höchste Anerkennung erlangt." Es freue ihn, dass Retzbach die Herausforderungen des neuen Amtes in den Justizvollzugsanstalten Amberg und Weiden angenommen hat. Der Amtschef sagte zudem in seiner Laudatio zu dem neuen Anstaltsleiter, Marc Döschl: "Ich bin überzeugt, dass Sie die neue Verantwortung und zugleich schöne Aufgabe gemeinsam mit Ihrem hoch qualifizierten Personal mit Erfolg meistern werden." Für die Herausforderungen in der Leitung wünsche Arloth Döschl "viel Erfolg und stets das Glück des Tüchtigen". Seine Laudatio verband Arloth mit einem Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Justizvollzug: "Die Bediensteten sind das tragende Fundament des Justizvollzugs. Ich weiß sehr genau, welch qualifizierte und verantwortungsvolle Arbeit Sie Tag für Tag in der Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld und im ganzen bayerischen Justizvollzug leisten."

Beide Leiter haben viel Erfahrung im Justizvollzugsdienst

Roland Retzbach (51 Jahre) trat 2004 als juristischer Mitarbeiter in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg seinen Dienst an. 2007 wurde er an die Justizvollzugsanstalt Amberg und 2012 an die Justizvollzugsanstalt Straubing versetzt, wo Retzbach bereits nach zwei Jahren zum Vertreter des Anstaltsleiters bestellt wurde. 2018 übernahm er die Leitung der Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld. Seit dem 1. Juli 2022 leitet der gebürtige Amberger die Justizvollzugsanstalten Amberg und Weiden.

Marc Döschl (48 Jahre) trat 2002 als juristischer Mitarbeiter seinen Dienst in der Justizvollzugsvollzugsanstalt Würzburg an. 2004 wurde er an die Justizvollzugsanstalt München und 2008 an die JVA Kaisheim versetzt. 2015 wurde Döschl zum stellvertretenden Leiter der Justizvollzugsanstalten Kaisheim, Eichstätt, Neuburg an der Donau und Ingolstadt bestellt. Am 1. Oktober 2022 hat der gebürtige Donauwörther die Leitung der Justizvollzugsanstalt Niederschönenfeld übernommen (AZ)

