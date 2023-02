Gartenzaun ramponiert und weitergefahren in Oberndorf

Die Polizei vermutet, dass ein Lastwagenfahrer den Gartenzaun einer Oberndorferin angefahren hat, ohne sich danach um den Schaden zu kümmern.

Der Schaden an dem Gartenzaun in der Pfarrer-Waldmann-Straße in Oberndorf entstand zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen vergangener Woche. Laut Polizei war vermutlich ein Lastwagen verantwortlich. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei Rain bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)