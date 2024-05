Metalheadz Open Air: Ab Freitag wird gerockt

Das Metalheadz Open Air findet am Wochenende in Oberndorf statt. Das Festival mit vielen internationalen Bands war innerhalb von drei Tagen ausverkauft.

Die Aufbauarbeiten in Oberndorf laufen schon seit vergangenem Freitag: Bis einschließlich Mittwoch wird das Metalheadz Open Air vorbereitet, ehe die Abnahme der Behörden stattfindet, sagt der Pressesprecher und Zweite Vorsitzende der Bavarian Metalheadz HMF, Manuel Gritschneder. Zum zwölften Mal findet am Freitag und am Samstag das Festival statt, das wieder einmal ausverkauft ist. Die Nachfrage sei mittlerweile sogar so hoch, dass man mehr Tickets hätte absetzen können.

Gritschneder: "Wir sind immer sehr frühzeitig ausverkauft und verkaufen schon jetzt am Festival wieder Tickets für das kommende Jahr." Vergrößern möchten die Veranstalter das Metal-Festival jedoch nicht. "Wir haben uns das Limit mit den 667 Tickets gesetzt. Zum einen gibt das Gelände nicht mehr her. Zum anderen haben wir auch für uns festgestellt, dass es die optimale Größe für uns ist", sagt Gritschneder.

140 Bilder Festival in Oberndorf: Das war das Metalheadz Open Air Foto: Martin Vill

Insgesamt sind rund 120 Helferinnen und Helfer aus und um den Verein dabei, alles für die Gäste und Bands vorzubereiten. Die Vorfreude sei bei allen groß, sagt der Zweite Vorsitzende. Schließlich hat das Festival auch einige bekannte Bands aus der Szene zu Gast. Ein besonderer Act sei von der Band Mortician aus Österreich. "Die sind seit über 30 Jahren im Business und haben bei uns schon zweimal gespielt. Unter anderem bei der ersten Auflage unseres Festivals", erzählt Gritschneder. Die Headliner sind ebenfalls bekannte Gruppen aus der Szene, die Band Sorcerer aus Schweden ist beispielsweise zu live zu sehen. Zudem gibt es beim Metalheadz auch immer eine junge Headlinerband. In diesem Jahr wird das die Band Gatekeeper aus Kanada sein.

Gritschneder freut sich beim Festival aber auch auf viele bekannte Gesichter im Publikum. "Rund 70 Prozent sind bei uns Stammgäste, die auch gleich wieder das Ticket fürs nächste Jahr kaufen." Am Donnerstag öffne bereits der Zeltplatz am Festivalgelände, die Veranstalter bitten alle Besucherinnen und Besucher um eine Anreise nach 10 Uhr.

Spende geht an die Feuerwehren vor Ort

Auch eine Spende wird es wieder geben. Die Einnahmen aus dem Spendentopf werden heuer zu jeweils 50 Prozent an die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberndorf und Eggelstetten gehen. Am Samstag steht ab 9.30 Uhr noch ein besonderer Programmpunkt an: Parallel zum Weißwurstfrühstück findet wieder ein Flohmarkt statt, bei dem alle Gäste CDs, Shirts oder anderes Metal-Zubehör zum Verkauf anbieten können. "Das machen wir seit drei Jahren und die Resonanz wird jedes Jahr größer. Da kann man auch das ein oder andere Schnäppchen machen", so Gritschneder.