Polizei stoppt angetrunkenen Autofahrer in Oberndorf

Die Polizei zieht in Oberndorf einen angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Den Mann erwartet eine Anzeige.

Die Polizei hat in Oberndorf einen angetrunkenen Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert. Laut Pressemitteilung führte eine Streifenbesatzung in der Fischerstraße eine Kontrolle durch. Bei dem 24-jährigen Autofahrer nahmen die Beamten einen leichten Alkoholgeruch wahr.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von gut 0,7 Promille. Daraufhin brachte die Polizei den Mann zur Inspektion, um einen erneuten Alkoholtest mit einem gerichtsverwertbaren Messgerät durchzuführen. Dieser bestätigte den Wert. Den jungen Mann erwarten nun ein Bußgeld von 500 Euro, Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

