Unbekannter beschädigt Briefkasten und Namensschild

Die Polizei Rain bittet um Hinweise auf einen Täter, der sich an einem Anwesen in Oberndorf zu schaffen gemacht hat. Tatzeit war Dienstagmorgen gegen 3 Uhr.

In der Nacht zum Dienstag beschädigte ein bislang Unbekannter sowohl einen am Zaun montierten Briefkasten, als auch ein Namensschild des Grundstückeigentümers in der Fischerstraße in Oberndorf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Rain dürfte sich dieser Vandalismus vermutlich gegen 3 Uhr zugetragen haben, da zu diesem Zeitpunkt von Anwohnern Geräusche wahrgenommen wurden. Weitere Zeugen, die zur Aufklärung dieser Sachbeschädigung beitragen können, werden gebeten sich mit der PI Rain unter der Telefonnummer 09090/70070 in Verbindung zu setzen. (AZ)