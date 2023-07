Gewerbegebiet und Solarpark in Otting kommen voran

Plus Der Gemeinderat in Otting beschäftigt sich mit zwei Projekten im Umfeld des Orts. Ein Betrieb benötigt ein größeres Gelände.

Der Gemeinderat in Otting hat die planungsrechtlichen Verfahren für zwei Vorhaben im Umfeld des Orts vorangebracht. Es geht um ein Gewerbegebiet und einen Solarpark.

Zum einen benötigt nach Auskunft von Bürgermeister Wolfgang Lechner eine Firma, die östlich der Bahnstrecke angesiedelt ist, ein größeres Betriebsgelände. Dieses soll mit dem Bebauungsplan "Allmannsfeld II" ermöglicht werden. Es handelt sich um eine Fläche von etwa 2,3 Hektar. Für die Erschließungskosten kommt Lechner zufolge das Unternehmen auf. Im Zuge der ersten öffentlichen Auslegung der Pläne seien keine Einwände gekommen, die das Vorhaben gefährden könnten. Jetzt erfolgt eine erneute Auslegung.