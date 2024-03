Hakenkreuz und Tags: Polizei ermittelt gegen Sprayer in Otting

In Otting kam es zu mehreren Fällen von Vandalismus an öffentlichen Orten. Unter anderem wurden ein Hakenkreuz und Tags hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

In den vergangenen Wochen haben Unbekannte in Otting ihr Unwesen getrieben. An verschiedenen öffentlich zugänglichen Stellen, darunter ein Stromverteilerkasten am Rathaus und die danebenliegende Bushaltestelle, wurden Graffitischmierereien entdeckt. Besonders besorgniserregend: Neben sogenannten „Tags“ wurde auch ein etwa 20 mal 20 Zentimeter großes Hakenkreuz in grüner Lackfarbe angebracht. Die Polizeiinspektion Donauwörth hat die Ermittlungen aufgenommen und geht dabei unter anderem den Straftatbeständen der Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)