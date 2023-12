Junger Mann wird bei Schlägerei in Otting verletzt

Mehrere nicht eingeladene Gäste sorgten für eine Schlägerei auf einem Geburtstag in Otting. Ein 18-Jähriger wurde dabei verletzt.

Eine Geburtstagsfeier ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Otting eskaliert. In der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr fand dort laut Polizei zunächst eine Schubserei statt. Dabei wollte ein 18-Jähriger schlichtend eingreifen. Sechs bislang unbekannte Täter, die offensichtlich nicht eingeladen waren, wendeten sich dabei gegen ihn. Durch die Unbekannten wurde der 18-Jährige mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Danach flüchteten die Täter in eine bislang unbekannte Richtung.

18-Jähriger wird von Rettungsdienst versorgt

Der junge Mann wurde durch den Rettungsdienst aufgrund einer Verletzung an der Lippe vor Ort ambulant versorgt und von seinen Eltern abgeholt. Die unbekannten Täter konnten lediglich vage beschrieben werden. Alle sollen etwa 18 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß, männlich und deutscher Herkunft sein. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter Telefon 0906/706670 zu entgegen. (AZ)