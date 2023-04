Betrunkener mit über 2,5 Promille stürzt in Rain von E-Bike

Ein betrunkener Radfahrer verunglückt in Rain. Der 29-Jährige schlägt bei dem Unfall mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

Im völlig betrunkenen Zustand ist ein Radler am Sonntagabend in Rain verunglückt. Wie die Polizei berichtet, wollte der 29-Jährige gegen 19.50 Uhr vom Meisenweg her den Kreisverkehr am Dehner-Gartencenter durchfahren, um zur Donauwörther Straße zu gelangen. In dem Kreisel verlor der Mann jedoch die Kontrolle über sein Elektrofahrrad und stürzte. Er schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

Der Radler trug keinen Helm. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Der 29-Jährige war noch in der Lage, einen freiwilligen Atemalkoholtest zu absolvieren. Ergebnis: über 2,5 Promille. Die Beamten ordneten deshalb eine Blutentnahme an und ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)