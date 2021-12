Dehner-Seniorchef Albert Weber ist gestorben

Der Unternehmer Albert Weber ist tot. Bereits am Donnerstag ist der Seniorchef der Gartencenter-Gruppe Dehner aus Rain gestorben.

Es sind nur wenige Zeilen auf der Internetseite des Unternehmens Dehner für eine Nachricht, die sehr viele Menschen trifft: Albert Weber, Seniorchef der bekannten Garten-Center-Gruppe Dehner, ist am Donnerstag gestorben. Das bestätigt das Unternehmen mit der kurzen Pressemitteilung. Er sei "nach einem erfüllten Leben verstorben".

Weiter heißt es: "Wie kein anderer hat Albert Weber das Unternehmen Dehner geprägt, das unter seiner Führung zu Europas größter Garten-Center-Gruppe ausgebaut wurde. In Gedanken steht Dehner mit aufrichtigem Mitgefühl bei der Familie und allen Angehörigen", heißt es weiter. Die Beisetzung werde im engsten Familienkreis stattfinden.

Albert Weber machte Dehner zu Europas größtem Garten-Center-Konzern

Albert Weber hat Dehner zu dem gemacht, was es heute ist: Europas größter Garten-Center-Konzern. 1986 hatte Weber, der in seiner Heimatstadt Rain von Bekannten und Freunden nur "Abi" genannt wurde, die Leitung der Dehner GmbH & Co. KG übernommen. Schon lange vorher hatte festgestanden, dass er einmal in die Fußstapfen seiner Eltern treten würde. Georg und Albertine Weber, eine geborene Dehner, hatten 1947 in Rain eine Samenzucht und -großhandlung gegründet. Ein Zwei-Personen-Betrieb, nicht mehr, aber doch lukrativ, weil sich viele Deutsche nach dem Krieg ihr Gemüse selbst zogen. Albert Weber entwickelte das Geschäft weiter: Dehner ist heute mit 130 Märkten in Deutschland und Österreich Europas größter Gartencenter-Kette. 5500 Mitarbeiter hat der Konzern nach eigenen Angaben heute.

Unter seiner Führung wird das Stammhaus in Rain am Lech zum Ausflugsziel der Menschen aus ganz Schwaben und darüber hinaus. Neben dem Blumenpark entstehen Erlebnisgastronomie und große Schauanlagen. Die Idee der Gärtnersiedlung Rain, in der sieben Gartenbaubetriebe in direkter Nachbarschaft zum Stammhaus Blühpflanzen für die Märkte deutschlandweit produzieren, ist ein Erfolgsmodell, das weitere Arbeitsplätze schafft.

Albert Weber erhält 2018 den Bayerischen Gründerpreis Foto: Michael Griegold

Albert Weber erhielt im Laufe der Jahrzehnte seiner Tätigkeit zahlreiche Preise, darunter der Goldene Zuckerhut und die Bayerische Umweltmedaille. Zuletzt wurde er 2018 mit dem Bayerischen Gründerpreis in der Kategorie "Lebenswerk" ausgezeichnet. Seit 2009 führt Albert Webers Sohn Georg das Unternehmen. (mit np)

Lesen Sie dazu auch