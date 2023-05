Rain

Die Kegelbahn im Pfarrzentrum Rain wird zum Jugendtreff

Freude über den künftigen Jugendtreff in Rain. Unser Bild zeigt: (vorne von links) Manuel Volgmann, Susanne Mawhinney, Ludwig Fischer, Luca Schiffelholz und Leni Lichtenstern, (hinten von links) Christian Schiffelholz, Katja Waller, Marion Lange-Kohlmann, Gabi Oberfrank, Daniela Lauer, Kaplan Aneesh, Stadtpfarrer Jörg Biercher und Bürgermeister Karl Rehm.

Plus Die katholische Stadtpfarrei stellt Kellerräume im Pfarrzentrum für die Jugend zur Verfügung, die sich "austoben darf". Warum alle Beteiligten darüber glücklich sind.

Schon lange ist es ein Thema in Rain, doch nun sind ganz plötzlich Fakten geschaffen worden: Die Jugend hat einen Treffpunkt bekommen, der ihr so lange zur Verfügung steht, bis ein endgültiges Gebäude gefunden oder geschaffen wird. Die katholische Kirchenverwaltung St. Johannes stellt unbürokratisch, ab sofort und ohne Mietkosten die Räume der ehemaligen Kegelbahn im Pfarrzentrum in der Hauptstraße zur Verfügung. Die Stadt hat lediglich die Nebenkosten zu zahlen.

Die Kegelbahn ist in die Jahre gekommen, aber gut erhalten, wird nicht mehr genutzt, befindet sich - schallisoliert - im Keller, hat Bar, Teeküche, Aufenthalts-/Partyraum, Abstellflächen, Toiletten... Mit etwas Fantasie kann man jetzt schon erkennen, dass mit coolen Farben und chilliger Ausstattung in kurzer Zeit ein Treffpunkt geschaffen werden kann, wie ihn sich die Jugend wünscht.

