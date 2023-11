Rain

Eine Rainer Band für den deutschen Rock- und Pop-Preis nominiert

Plus "Die BAND" aus Rain gehört zu den drei besten Coverbands in Deutschland. Die Gruppe hat ein breites Repertoire auf Lager - und ein ganz besonderes Voting auf ihren Konzerten.

Von Fabian Kapfer

Als Michael Herrmann und die Rainer Sängerin Cathy Smith mit ihren Kollegen von der Coverband "Die BAND" gerade für einen Auftritt ihr Zeug zusammenpackten, kam gerade der Postbote vorbei. "Er hat mir einen Brief in die Hand gedrückt, der von der Deutschen Rock-und Popstiftung kam. Da stand dann drin, dass wir als beste Coverband Deutschlands nominiert worden sind", erinnert sich Herrmann. Das sei einfach nur ein Wow-Moment gewesen, erzählen er und Smith. Damit steht bereits vor der Preisverleihung Mitte Dezember fest, dass die Musikgruppe aus Rain, die vorwiegend im Landkreis Donau-Ries auftritt, zu den besten drei Coverbands des Landes gehört.

In dieser Konstellation existiert "Die BAND" erst seit drei Jahren. Mit dabei sind neben dem 46-jährigen Sänger und Keyboarder Herrmann und der 38-jährigen Sängerin Smith auch Gitarrist Harald Grünwald, Bassist Christof Leichtl und Schlagzeuger Dzenan Suntic. Herrmann, Smith und Suntic sind Profimusiker und unterrichten neben ihrer Tätigkeit in der Band. Frontsängerin Smith ist beispielsweise Lehrerin für Querflöte an der Rainer Musikschule. Mit "Die BAND" hat sie pro Jahr etwa 20 bis 30 Auftritte, überwiegend bei Hochzeiten. Aber auch bei Stadtfesten, Weinfesten und anderen Veranstaltungen trete man immer wieder auf, erzählt Smith.

