Rain

18:12 Uhr

Eine Sommernacht für Genießer

Plus Zwischen Dehner und Schloss tummelten sich in der "Langen Kultur- und Einkaufsnacht" in Rain zahllose Besucher, die sich von den knapp 40 Attraktionen locken ließen. Das war geboten.

Von Andrea Hammerl

Sehr gut angenommen wurde die "Lange Kultur- und Einkaufsnacht", die mit knapp 40 Attraktionen in die Rainer Innenstadt lockte. Die füllte sich wohl aufgrund des sonnigen Wetters in der ersten Stunde noch etwas zögerlich, doch schon bald hieß es Schlange stehen an den Verzehrsständen, Foodtrucks und Bar-Betrieben, die entlang der Fußgängerzone von süßen Früchten zum Anbeißen über klassische Steaksemmeln bis Pulled Pork und internationale Spezialitäten anboten, was der Gaumen begehrte.

Zentrale Attraktion war natürlich die Hauptbühne, wo die Moderatoren Florian Riehl und Michael Weigl ein abwechslungsreiches Programm anzukündigen hatten. Den Auftakt machten Rosenfee Lisa I. und Zuckerbaron Patrick I., die Chillys sowie die Männergarde vom Faschingsclub Rain. Während sie noch vor überschaubarem Publikum auftraten, wurden eine gute Stunde später die Sitzplätze rar, zahlreiche Zuschauer standen, um sich die Modenschauen von Modetreff Rain und Britzelmeir Mode sowie Bauer Optik nicht entgehen zu lassen. Ob Abend- oder Freizeitmode, Batiklook oder maritime Mode – die Models, rekrutiert aus dem Kundenstamm, zeigten mehr oder weniger lässig, was angesagt ist. Am besten kamen beim Publikum die kessen Nachwuchsmodels an, aber auch so manchem Mann gelang es, Aktion hineinzubringen und die Zuschauer mitzureißen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen