Freundeskreis Stadtpark eröffnet Boule-Bahn im Staudengarten

Plus Das Auftaktspiel gewann Bürgermeister Karl Rehm mit Claudia Marb und Josef Gawlik. Warum sich die Öffentlichkeit über die neue Errungenschaft freuen darf.

Ein lange gehegter Wunsch des Freundeskreises Stadtpark Rain ist jetzt in Erfüllung gegangen: Integriert in den „Staudengarten“ im mittleren Teil des Stadtparks hat der städtische Bauhof einen vorhandenen Weg verbreitert und zu einer Boule-Bahn ausgebaut. „Hervorragend“ beurteilte Karl Seibert, der seit Jahrzehnten dem Pétanque-Spiel beim Neuburger Verein frönt, die neue Bahn. Er fungierte als Anleiter und Schiedsrichter der ersten Partie, einem Trippel zwischen den Bürgermeistern und den Vorständen des Freundeskreises.

Der erste Wurf war Bürgermeister Karl Rehm vorbehalten. Er gewann mit Stellvertreterin Claudia Marb und dem weiteren Bürgermeister Josef Gawlik prompt den ersten Durchgang. Der zweite Durchgang ging an das Team „Freundeskreis“ (Marianne Hirschbeck-Henhapl, Adalbert Riehl, und Helmut Herz).