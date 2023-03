Rain

In Rain könnte auf mehr als 100 Hektar Freiflächen-Photovoltaik entstehen

Plus In Rain könnte in großem Stil Sonnenstrom erzeugt werden. Raum dafür gibt es an vielen Orten. Warum noch keine Kriterien vorgeschlagen sind.

Von Adalbert Riehl

Die Energiewende bleibt in Rain ein heißes Thema. Am Ende einer gut zweistündigen Sitzung ausschließlich zum Thema Freiflächen-Photovoltaik beauftragte der Stadtentwicklungsausschuss die Verwaltung, alle bisher eingegangene Anfragen zu derartigen Anlagen im Stadtgebiet anonymisiert dem Stadtrat vorzulegen. Diese Kartierung soll laufend um neu eingehende Anfragen ergänzt werden. Den von Stadtrat Martin Strobl beantragten Beschluss fassten die acht Ausschussmitglieder einstimmig.

