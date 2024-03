Rain

vor 34 Min.

Kommt ein Billig-Klo in den Stadtpark Rain?

Plus Noch immer haben Besucher des Stadtparks in Rain keine unmittelbare Möglichkeit, aufs WC zu gehen, wenn es pressiert. Jetzt denkt der Stadtrat über eine neue Idee nach.

Von Barbara Würmseher

Einiges an Notdurft dürfte im Rainer Stadtpark schon im Gebüsch gelandet sein und noch immer ist dort keine öffentliche Toilette in Sicht. Wenn spielende Kinder von einer Minute auf die andere Pipi machen müssen, oder es auch bei Jugendlichen und Erwachsenen einfach mal pressiert, liegt das nächste "stille Örtchen" im Schloss-Nebengebäude mit rund 200 Metern Fußweg oft zu weit entfernt. Von unappetitlichen Hinterlassenschaften hat etwa Stadtrat Stefan Degmayr (FW) Kenntnis, der es längst überfällig findet, dass in der Nähe des stark frequentierten Spielplatzes und des Volleyballfelds ein WC für die Allgemeinheit aufgestellt wird.

Der Wunsch danach ist nicht neu: Schon im Juli 2020 stellten die Freien Wähler im Stadtrat einen entsprechenden Antrag. Im Februar 2022 präsentierte Degmayr dann dem Bauausschuss eine detaillierte und kalkulierte Modelllösung. Dessen Mitglieder zeigten sich zwar überwiegend von der Notwendigkeit überzeugt, waren aber über die Kosten von 120.000 Euro überrascht. "Totaler Luxus" - so lautete damals eine Bewertung. Der Antrag der FW wurde zurückgestellt, dem Finanzausschuss wurde empfohlen, die Summe in den Haushalt 2021 einzustellen. Inzwischen befindet sich der Haushalt 2024 in Vorberatung und der Stadtrat griff das Thema wieder auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen