Realschule Rain verabschiedet einen außergewöhnlichen Jahrgang

113 Realschülerinnen und -schüler erhalten in Rain ihre Abschlusszeugnisse. Die Jahrgangsbeste hat einen Schnitt von 1,09. Bei der Feier gibt es auch ein Novum.

In einem feierlichen, stimmungsvollen Rahmen sind 113 Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Realschule Rain verabschiedet worden, die erfolgreich den Abschluss erreicht haben. Als Jahrgangsbeste wurde mit einem Notenschnitt von 1,09 Katharina Häckel ausgezeichnet. Außerdem erhielt eine Schülerin ein Goldstück.

Wie bereits im Jahr zuvor wurde die feierliche Zeugnisübergabe klassenweise gestaffelt in der Dreifachturnhalle durchgeführt. Als Novum wurde die Schulband, die einen stimmungsvollen Rahmen für die Veranstaltung schuf, von Mitgliedern der Schulleitung unterstützt. Konrektor Michael te Kock und Beratungsrektor Jürgen Herrmann komplettierten die Schülerband.

Leiter der Realschule Rain zitiert Martin Luther King

Zum Festakt begrüßte Schulleiter Gerhard Härpfer die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen sowie deren Familien mit der Feststellung, dass dieser Jahrgang "außergewöhnlich" sei. Jeder Dritte hatte einen Gesamtnotenschnitt mit einer Eins vor dem Komma. Aber nicht nur die Leistungen seien außergewöhnlich, auch die vergangenen Jahre seien es gewesen, in denen die Absolventen erkennen mussten, "dass Selbstverantwortung ein wichtiges Gut ist", erklärte Härpfer. Das Zitat "I Have a Dream" von Martin Luther King nutzte der Rainer Schulleiter, um auf die Wünsche und Visionen einzugehen, die die Schüler hätten. Ein Wunsch sei mit dem Realschulabschluss nun Realität geworden. Jetzt gehe es darum, einen neuen Traum von der persönlichen Zukunft zu gestalten. "Es ist mein Traum, dass Ihr genügend Bildung erfahren habt, um als verantwortungsvolle Mitglieder unserer Gesellschaft wichtige, wertvolle Beiträge zu leisten", so Härpfer.

Prominente Grüße und Glückwünsche

In Form einer Videobotschaft gratulierte Landrat Stefan Rößle allen Absolventinnen und Absolventen im Namen des Landkreises Donau-Ries. Sie hätten viele Schwierigkeiten gemeistert: Corona, Baulärm und auch Themen wie Krieg oder die Folgen des Klimawandels hätten sie beschäftigt. "Ihr habt die Herausforderungen gemeistert, viel Erfolg bei den zukünftigen Herausforderungen - ob Schule, Ausbildung oder sonst im Leben", sagte Rößle.

Rains Bürgermeister Karl Rehm erklärte, dass die Welt voll von Herausforderungen und Problemen sei. Der Abschluss attestiere, dass die Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen dafür haben, diese zu bewältigen: Durch die vermittelte Bildung und die gelebten Werte, die für den Erfolg nötig sind, seien sie gut vorbereitet.

Claudia Marb drückte als Vorsitzende des Freundeskreises der Realschule Rain ihre Freude über den erfolgreichen Abschluss aus. Elternbeiratsvorsitzender Jochen Andreae riet den Schülerinnen und Schülern: "Schwingt euch auf zu neuen Ufern, wagt Neues, schlagt irgendwann Wurzel und lasst euch nieder, wenn die Zeit gekommen ist. Vergesst aber niemals eure Wurzeln."

Schülersprecherin Annika Bissinger und Schülersprecher Elias Harprecht gingen darauf ein, dass sie mit Wehmut an das Abschiednehmen denken. Die Herausforderungen der vergangenen Schuljahre hätten dazu geführt, dass ein starker Zusammenhalt gewachsen sei. Deshalb dankten sie allen, die sie unterstützt hatten, besonders auch ihren Klassenleitungen für deren große Geduld. Bissinger wünschte den Absolventinnen und Absolventen: "Habt große Ziele und schießt darüber hinaus."

Besondere Leistungen ausgezeichnet

Direktor Härpfer und Konrektor Christian Sattich überreichten mit den Klassenleitern die Zeugnisse. Die 36 Absolventinnen und Absolventen mit einem "Einser-Schnitt" erhielten ein von der Stadt Rain gesponsertes Buchgeschenk. Katharina Häckel (10 D) wurde als Schulbeste mit einem besonderen Applaus bedacht. Bürgermeister Alois Schiegg aus Marxheim kam extra zur Abschlussfeier, um mit einem Geschenk der Schulbesten aus seiner Gemeinde zu gratulieren. Eine Tradition an der Rainer Realschule besteht darin, dass jeder 100. Absolvent ein Goldstück als Erinnerung erhält. Sophie Pils freute sich als 4800. Abschluss-Schülerin über dieses besondere Andenken. (AZ)