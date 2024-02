Rain

Südzucker in Rain beendet die Kampagne 2023/24

Dieses beeindruckende nächtliche Dampfwolken-Schauspiel in der Südzucker-Fabrik in Rain endet an diesem Wochenende mit dem Abschluss der Kampagne 2023/24.

Plus In der Südzucker-Fabrik in Rain sind die angelieferten Rüben verarbeitet. Es gibt einen neuen Werkleiter und eine Millionen-Investiton ist fast fertig.

Von Wolfgang Widemann

Zuletzt bot die Südzucker-Fabrik in klaren Nächten ein besonders beeindruckendes Bild. Große Dampfwolken vermittelten anschaulich, wie umfangreich und energetisch aufwendig die Verarbeitung der Rüben zu Zucker ist. In diesen Tagen wird der Betrieb im weitläufigen Werk wieder zurückgefahren und aus den Schloten kommt kein Dampf mehr. Die Kampagne 2023/24 ist beendet. Damit einher geht eine personelle Veränderung an der Spitze des Standorts.

Bislang war Regionalleiter Wolfgang Vogel für die Fabrik mit ihren rund 250 Beschäftigten und für weitere Südzucker-Standorte verantwortlich. Vogel verabschiedet sich in den Ruhestand. Nachfolger ist vom 1. März an Wolfgang Bock, der seit 1999 dem Unternehmen angehört und seit 2012 als Betriebsleiter in Rain wirkt. Der 50-Jährige ist studierter Verfahrenstechniker und hat promoviert. Das Thema für den Doktor-Titel war die Automatisierung verfahrenstechnischer Anlagen im Zuckerkristallisationsprozess. Bock ist damit voll vertraut mit der Materie. Durch eine Umstrukturierung im Management ist er als künftiger Werkleiter ausschließlich für die Fabrik in Rain zuständig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

