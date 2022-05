Unfall auf Parkplatz in Rain: Verursacher flüchtet

Eine Unfallflucht auf dem Dehner-Parkplatz in Rain beschäftigt die Polizei. Der Schaden ist beträchtlich.

Ein Unbekannter hat am Samstag in Rain auf dem Dehner-Parkplatz einen Unfall gebaut, dabei ordentlich Schaden verursacht, sich jedoch nicht weiter darum geschert. Deshalb ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Der Zusammenstoß passierte zwischen 10.30 und 13 Uhr. Der oder die Gesuchte stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen anderen Pkw. An diesem entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)