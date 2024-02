Einbrecher in Gartenhütte bringt sich in Lebensgefahr

Ein Unbekannter dringt in eine Hütte im Naherholungsgebiet Riedlingen ein. Weil es ihm kalt ist, hat er eine gefährliche Idee.

Ein Unbekannter ist in den vergangenen Tagen im Naherholungsgebiet Riedlingen in ein Gartenhaus eingedrungen. Der Einbrecher hielt sich dort offenbar zumindest eine Nacht lang auf und brachte sich nach Erkenntnissen der Polizei in Lebensgefahr.

Wann dies genau passierte, ist unklar. Der Gesuchte gelangte auf das Grundstück am Kesseldamm und hebelte an dem Holzhäuschen ein Fenster auf. Der Täter beschloss offenbar, in dem Bauwerk auch zu nächtigen. Weil es in diesem kühl war, entschied sich der Einbrecher für eine ungewöhnliche Wärmequelle: Er zerrte eine große Feuerschale und einen Sack Grillkohl in die Gartenlaube. In der Schale entzündete er mithilfe einer brennbaren Flüssigkeit die Kohle.

Einbrecher hätte an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sterben können

Damit geriet der Eindringling "in absolute Lebensgefahr", so die Polizei. Denn in einem geschlossenen Raum könne man bei einem offenen Feuer an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sterben. Offenbar gelangte aber in die Hütte genügend Sauerstoff, möglicherweise infolge des Schadens am Fenster.

Aus der Gartenlaube nahm der Unbekannte lediglich einige Lebensmittel mit. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (wwi, AZ)